Странный фонтан света , поднимающийся с Земли, зафиксировали на МКС (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Обсерватория МКС из космоса запечатлела редчайшие атмосферные явления, пишет mk.ru.

В кадре видна вспышка над Землей, а затем из атмосферы пробивается световой фонтан синего цвета. Как оказалось, эти странные аномалии называются «Эльф» и «Синяя струя».

Вспышка над Землей - это молнии в верхней части облака на огромной высоте. Они представляют собой круги до 400 км в диаметре и называются «Эльфами», от английского Elves. Такие явления получаются из-за столкновения азота с электронами и возникают, когда облачность очень плотная. Наблюдать за ними лучше всего из космоса.

«Синие струи» - поток света из центра грозового облака. Он немного расширяется по мере распространения вверх и угасает на высоте в 50 км.

Это очень редкие явления и запечатлеть их практически невозможно.

Фото: соцсети

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