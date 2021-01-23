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Странный фонтан света , поднимающийся с Земли, зафиксировали на МКС (ВИДЕО)

23.01.2021 16:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обсерватория МКС из космоса запечатлела редчайшие атмосферные явления, пишет mk.ru.

В кадре видна вспышка над Землей, а затем из атмосферы пробивается световой фонтан синего цвета. Как оказалось, эти странные аномалии называются «Эльф» и «Синяя струя».

Вспышка над Землей - это молнии в верхней части облака на огромной высоте. Они представляют собой круги до 400 км в диаметре и называются «Эльфами», от английского Elves. Такие явления получаются из-за столкновения азота с электронами и возникают, когда облачность очень плотная. Наблюдать за ними лучше всего из космоса. 

«Синие струи» - поток света из центра грозового облака. Он немного расширяется по мере распространения вверх и угасает на высоте в 50 км. 

Это очень редкие явления и запечатлеть их практически невозможно.

Фото: соцсети

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Обсерватория МКС из космоса запечатлела редчайшие атмосферные явления, пишет mk.ru. В кадре видна вспышка над Землей, а затем из атмосферы пробивается световой...
 
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