Кошка отлупила котенка, позарившегося на обед хозяина (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Ролик, в котором кошка устроила взбучку котенку, опубликовал ridus.ru .

В кадре рыжая кошка отлупила лапой котёнка за его попытку залезть в тарелку хозяина. Даже рядом стоящий пес не ожидал увидеть таких методов воспитания. А хозяин питомцев, возможно, даже не заметил разборок.

Комментаторы решили, что кошка ждала, пока человек угостит ее, поэтому и не пропустила без очереди пушистого малыша. «Это не воспитание, это очередь, там слева ещё и пёс в ней стоит», «Жесткая конкуренция», – писали они.

Фото: w-dog.ru

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