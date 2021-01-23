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Кошка отлупила котенка, позарившегося на обед хозяина (ВИДЕО)

23.01.2021 16:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка отлупила котенка, позарившегося на обед хозяина (ВИДЕО)

Ролик, в котором кошка устроила взбучку котенку, опубликовал ridus.ru.

В кадре рыжая кошка отлупила лапой котёнка за его попытку залезть в тарелку хозяина. Даже рядом стоящий пес не ожидал увидеть таких методов воспитания. А хозяин питомцев, возможно, даже не заметил разборок.

Комментаторы решили, что кошка ждала, пока человек угостит ее, поэтому и не пропустила без очереди пушистого малыша. «Это не воспитание, это очередь, там слева ещё и пёс в ней стоит», «Жесткая конкуренция», – писали они.

Фото: w-dog.ru

 

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Ролик, в котором кошка устроила взбучку котенку, опубликовал ridus.ru. В кадре рыжая кошка отлупила лапой котёнка за его попытку залезть в тарелку хозяина. Даже рядом...
 
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