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Пожар в Борисове: четыре человека погибли
Источник материала: ОНТ
Во время пожара в Борисове погибли четыре человека,
По данным следствия, 23 января утром поступило сообщение о пожаре в доме в Борисове. Во время ликвидации возгорания обнаружили тела четырех человек. Предположительно, это двое мужчин и две женщины. Устанавливаются их личности.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Причина пожара выясняется. Борисовский РОСК проводит проверку по факту гибели людей.
Фото: СК Беларуси
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Во время пожара в Борисове погибли четыре человека, сообщается в Тelegram-канале СК. По данным следствия, 23 января утром поступило сообщение о пожаре в доме в...
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