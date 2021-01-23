ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожар в Борисове: четыре человека погибли

23.01.2021 16:16 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пожар в Борисове: четыре человека погибли

Во время пожара в Борисове погибли четыре человека, сообщается в Тelegram-канале СК.

По данным следствия, 23 января утром поступило сообщение о пожаре в доме в Борисове. Во время ликвидации возгорания обнаружили тела четырех человек. Предположительно, это двое мужчин и две женщины. Устанавливаются их личности.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Причина пожара выясняется. Борисовский РОСК проводит проверку по факту гибели людей.


Фото: СК Беларуси

                                                                                                                                                                                 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пожара в Борисове погибли четыре человека, сообщается в Тelegram-канале СК. По данным следствия, 23 января утром поступило сообщение о пожаре в доме в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане стали в цепь солидарности рядом с площадью Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by