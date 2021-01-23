Пожар в Борисове: четыре человека погибли

Источник материала: ОНТ

Во время пожара в Борисове погибли четыре человека, сообщается в Тelegram-канале СК.

По данным следствия, 23 января утром поступило сообщение о пожаре в доме в Борисове. Во время ликвидации возгорания обнаружили тела четырех человек. Предположительно, это двое мужчин и две женщины. Устанавливаются их личности.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Причина пожара выясняется. Борисовский РОСК проводит проверку по факту гибели людей.





Фото: СК Беларуси

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