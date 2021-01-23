Сливочно-халвичный кофе: вкуснейший рецепт простого напитка. Попробуйте!

Источник материала: ОНТ

Шеф-повар из России Ася Бух на своей странице в Instagram поделилась невероятно вкусным и простым рецептом кофе. Если любите этот ароматный напиток с молоком и хочется попробовать что-то новенькое, записывайте!

Как готовить:

30-50 г халвы руками или вилкой разомните в мелкую крошку. Нагрейте 100 г сливок или молока, но до кипения не доводите. Поместите горячие сливки и измельченную халву в высокую емкость и взбейте блендером. В сливочно-халвичную смесь можно добавить по желанию сироп – малиновый, клубничный – или несколько кусочков растопленного шоколада.

Сварите обычный черный кофе (вам понадобится 2 ч. л. молотого порошка) и влейте его в подготовленную смесь. Несколько минут дайте отстояться и разлейте напиток по чашкам.

Фото: Instagram @elementaree.ru

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