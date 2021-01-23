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TikTok частично заблокировали в Италии из-за трагедии с 10-летним ребенком
Источник материала: ОНТ
Из-за гибели 10-летнего ребенка, пользователя TikTok, в Палермо итальянское ведомство по защите персональных данных распорядилось о частичной блокировке доступа к данной соцсети,
Аккаунты всех пользователей, чей возраст невозможно документально проверить, заблокированы в TikTok.
Такое распоряжение будет действовать до 15 февраля. Поводом стало недавнее трагическое происшествие с 10-летней девочкой. Как
Ее смартфон конфискован. Итальянская прокуратура открыла расследование.
Ранее итальянское ведомство по защите персональных данных Corriere della Sera уже отмечало нарушения норм со стороны TikTok – указывалось, что соцсеть не уделяет должного внимания защите прав несовершеннолетних и позволяет обойти возрастной порог для регистрации в 13 лет.
Фото: Pixabay
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Из-за гибели 10-летнего ребенка, пользователя TikTok, в Палермо итальянское ведомство по защите персональных данных распорядилось о частичной блокировке доступа к...
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