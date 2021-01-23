TikTok частично заблокировали в Италии из-за трагедии с 10-летним ребенком

Источник материала: ОНТ

Из-за гибели 10-летнего ребенка, пользователя TikTok, в Палермо итальянское ведомство по защите персональных данных распорядилось о частичной блокировке доступа к данной соцсети, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Аккаунты всех пользователей, чей возраст невозможно документально проверить, заблокированы в TikTok.

Такое распоряжение будет действовать до 15 февраля. Поводом стало недавнее трагическое происшествие с 10-летней девочкой. Как сообщает Reuters, она приняла опасный челлендж в соцсети – его участникам предлагалось накинуть ремень на шею и задержать дыхание во время записи видео. Девочка погибла от удушья.

Ее смартфон конфискован. Итальянская прокуратура открыла расследование.

Ранее итальянское ведомство по защите персональных данных Corriere della Sera уже отмечало нарушения норм со стороны TikTok – указывалось, что соцсеть не уделяет должного внимания защите прав несовершеннолетних и позволяет обойти возрастной порог для регистрации в 13 лет.

Фото: Pixabay

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