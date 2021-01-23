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Без слез смотреть невозможно: пес неделю ждал хозяина возле больницы (ВИДЕО)

23.01.2021 16:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без слез смотреть невозможно: пес неделю ждал хозяина возле больницы (ВИДЕО)

Пес по кличке Бончук неделю ожидал возле дверей больницы в Турции своего хозяина. О трогательном случае пишет ridus.ru.

Бончук был самым частым посетителем больницы Medical Park Trabzon Karadeniz на прошлой неделе. Он приходил к раздвижным дверям турецкой больницы в 9:00 и ждал до вечера.

Впервые персонал больницы увидел собаку, когда она последовала за машиной скорой помощи, которая привезла его хозяина Джемаля Шентюрка на лечение.

Родственники Джемаля на время лечения забрали Бончука в свой дом, но пес через несколько часов убежал и пришел в больницу.

Преданность собаки восхитила сотрудников больницы – они подкармливали Бончука и даже разрешили ему проведать хозяина и посидеть возле его больничной койки.

Когда Джемаля выписали из больницы, его питомец был счастлив – прыгал и вилял хвостом, ведь он наконец дождался хозяина и сможет пойти с ним домой.

Фото: соцсети 

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Пес по кличке Бончук неделю ожидал возле дверей больницы в Турции своего хозяина. О трогательном случае пишет ridus.ru. Бончук был самым частым посетителем больницы...
 
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