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Без слез смотреть невозможно: пес неделю ждал хозяина возле больницы (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Пес по кличке Бончук неделю ожидал возле дверей больницы в Турции своего хозяина. О трогательном случае пишет
Бончук был самым частым посетителем больницы Medical Park Trabzon Karadeniz на прошлой неделе. Он приходил к раздвижным дверям турецкой больницы в 9:00 и ждал до вечера.
Впервые персонал больницы увидел собаку, когда она последовала за машиной скорой помощи, которая привезла его хозяина Джемаля Шентюрка на лечение.
Родственники Джемаля на время лечения забрали Бончука в свой дом, но пес через несколько часов убежал и пришел в больницу.
Преданность собаки восхитила сотрудников больницы – они подкармливали Бончука и даже разрешили ему проведать хозяина и посидеть возле его больничной койки.
Когда Джемаля выписали из больницы, его питомец был счастлив – прыгал и вилял хвостом, ведь он наконец дождался хозяина и сможет пойти с ним домой.
Фото: соцсети
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Пес по кличке Бончук неделю ожидал возле дверей больницы в Турции своего хозяина. О трогательном случае пишет ridus.ru. Бончук был самым частым посетителем больницы...
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