Без слез смотреть невозможно: пес неделю ждал хозяина возле больницы (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Пес по кличке Бончук неделю ожидал возле дверей больницы в Турции своего хозяина. О трогательном случае пишет ridus.ru .

Бончук был самым частым посетителем больницы Medical Park Trabzon Karadeniz на прошлой неделе. Он приходил к раздвижным дверям турецкой больницы в 9:00 и ждал до вечера.

Впервые персонал больницы увидел собаку, когда она последовала за машиной скорой помощи, которая привезла его хозяина Джемаля Шентюрка на лечение.

Родственники Джемаля на время лечения забрали Бончука в свой дом, но пес через несколько часов убежал и пришел в больницу.

Преданность собаки восхитила сотрудников больницы – они подкармливали Бончука и даже разрешили ему проведать хозяина и посидеть возле его больничной койки.

Когда Джемаля выписали из больницы, его питомец был счастлив – прыгал и вилял хвостом, ведь он наконец дождался хозяина и сможет пойти с ним домой.

Фото: соцсети

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