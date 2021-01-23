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Динара Алимбекова заняла последнее место в масс-старте

23.01.2021 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла 30-е место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антхольце.


Фото: Дарья Бурякина

Динара была единственной белоруской, которая попала в число 30 лучших биатлонисток, отобравшихся в масс-старт, но гонка у белоруски сразу не сложилась. Алимбекова допустила 8 (2+4+1+1) промахов и проиграла более четырех минут.

Победу же одержала француженка Жюли Симон (1+1+1+0). Второй стала шведка Ханна Оберг (0+0+1+0), третьей — Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) из Австрии.

 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла 30-е место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антхольце.
 
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