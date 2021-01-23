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Видеофакт: На митинге за Навального в Санкт-Петербурге протестующие прорвали оцепление
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: На митинге за Навального в Санкт-Петербурге протестующие прорвали оцепление
Участники акции направляются к штабу российского оппозиционера.
Сегодня в Петербурге тысячи человек
На Невском проспекте у Казанского собора в Петербурге толпа протестующих прорвала оцепление. После этого полиция начала задерживать митингующих, сообщает
Те, кому удалось не попасться силовикам, пошли дальше. В городском штабе Навального назвали новую точку сбора — Марсово поле. Некоторые из участников митинга пришли на место, силовики уже также находятся там.
Кроме того, люди продолжают скандировать различные лозунги: «Россия будет свободный», «Отпускай», «Свободу Навальному» и другие.
Напомним, митинг в поддержку Навального на Сенатской площади в Петербурге назначили на два часа дня. В этот раз ОМОН начал проводить массовые задержания ещё за час до самой акции, также правоохранителе прибегли к «глушилкам». Позже толпа покинула начальное место сбора и направилась в сторону Гостиного двора по Невскому проспекте, который перекрыла.
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Участники акции направляются к штабу российского оппозиционера.
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