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Видеофакт: На митинге за Навального в Санкт-Петербурге протестующие прорвали оцепление

23.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: На митинге за Навального в Санкт-Петербурге протестующие прорвали оцепление

  • 23.01.2021, 16:30
Видеофакт: На митинге за Навального в Санкт-Петербурге протестующие прорвали оцепление

Участники акции направляются к штабу российского оппозиционера.

Сегодня в Петербурге тысячи человек вышли на митинг в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

На Невском проспекте у Казанского собора в Петербурге толпа протестующих прорвала оцепление. После этого полиция начала задерживать митингующих, сообщает «Форпост».

Те, кому удалось не попасться силовикам, пошли дальше. В городском штабе Навального назвали новую точку сбора — Марсово поле. Некоторые из участников митинга пришли на место, силовики уже также находятся там.

Кроме того, люди продолжают скандировать различные лозунги: «Россия будет свободный», «Отпускай», «Свободу Навальному» и другие.

Напомним, митинг в поддержку Навального на Сенатской площади в Петербурге назначили на два часа дня. В этот раз ОМОН начал проводить массовые задержания ещё за час до самой акции, также правоохранителе прибегли к «глушилкам». Позже толпа покинула начальное место сбора и направилась в сторону Гостиного двора по Невскому проспекте, который перекрыла.

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Участники акции направляются к штабу российского оппозиционера.
 
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