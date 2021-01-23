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Минчане стали в цепь солидарности рядом с площадью Независимости
Источник материала: Хартия'97
Минчане стали в цепь солидарности рядом с площадью Независимости
Автомобилисты активно поддерживают протестующих.
Сегодня в Минске и многих городах Беларуси проходят
Минчане стали в цепь солидарности совсем рядом с площадью Независимости, передает
Автомобилисты сигналят людям в знак поддержки.
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Автомобилисты активно поддерживают протестующих.
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