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Юлию Навальную задержали на Пушкинской площади в Москве
Источник материала: Хартия'97
Юлию Навальную задержали на Пушкинской площади в Москве
Ранее супруга российского политика Навального появлялась только на согласованных акциях.
Полиция задержала Юлию Навальную на
22 января Юлия Навальная объявила, что выйдет на митинг: "Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю".
Обычно супруга Навального появлялась только на согласованных акциях.
Людмила Навальная, мама Алексея и Олега Навальных, тоже на Пушкинской, заметила "Открытая Россия".
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Ранее супруга российского политика Навального появлялась только на согласованных акциях.
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