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«Путин — вор!»: яркие моменты с акций в поддержку Навального

23.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Путин — вор!»: яркие моменты с акций в поддержку Навального

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  • 23.01.2021, 15:30
  • 1,860
«Путин — вор!»: яркие моменты с акций в поддержку Навального
Фото: Znak Екатеринбург

По всей России вышли десятки тысяч человек.

По всей России в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В десятках российских городов на улицы вышли десятки тысяч людей, известно о сотнях задержанных.

Больше всего людей, кроме столицы РФ, вышли на улицы Владивостока и Иркутска — более трех тысяч в каждом из городов. Также тысячи протестующих участвуют в акциях в Хабаровске, Улан-Удэ, Новосибирске и Барнауле.

В Иркутске протестующие дошли до здания местного правительства и оставили там символический «сувенир» — мужские трусы.

Тысячи человек вышли на митинг на Пушкинской площади в Москве.

Издание nv.ua опубликовало самые яркие моменты с акций протеста в РФ.

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