Протесты вспыхнут уже зимой? «Власти играют с огнем, относясь к ЖКХ на уровне пьяного сантехника из 70-х»

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«В 2021 году основным триггером протестов будет экономика»







Фото: belgazeta.by

«В нормальной стране авария – это что-то из ряда вон выходящее. Когда аварии становятся привычными, когда это сразу в нескольких городах, то это приговор той экономической модели, которая в этой стране работает. И естественно, с сокращением расходов на ЖКХ эти аварии будут происходить все чаще. Думаю, они произошли бы еще и раньше, но в нашей стране давно не было морозов. И вот первое испытание – буквально несколько морозных дней – и все начало сыпаться. Это результат экономической политики, которая велась властями в последние годы», – считает Марголин.

«Также как люди воспринимают все остальное в исполнении нынешней власти – с раздражением, перерастающей в злость. Может наступить момент, когда ситуация взорвется. Думали, что это может случиться весной, но, возможно, произойдет еще зимой», – не исключает Марголин.

«Если в прошлом году основным раздражителем было насилие со стороны силовиков, то в 2021 году основным триггером протестов будет экономика: будет рушиться система отопления, пропадать вода, будут задержки с зарплатами и пенсиями. Все эти прелести нам предстоит пройти».

«В нормальной стране государство только и занимается социальными проектами, ему нет дела до промышленности и других отраслей экономики – это дело частного бизнеса.



Но в нашей все наоборот, поэтому, когда приходится решать как тратить скудеющий золотой запас – то ли на поддержку полудохлых государственных предприятий, то ли на социальные проекты (среди которых в том числе проекты в сфере ЖКХ и здравоохранения), то выбор делается в пользу поддержки госпредприятий», – сказал Марголин.

«Калі б стаялі маразы, людзі маглі выйсці на плошчы»

Фото: TUT.BY

«Адна з прычын – неахайная, калі не сказаць злачынная, падрыхтоўка аб’ектаў ЖКГ да ацяпляльнага сезону. Па кожным аб’екце павінны складацца акты гатоўнасці: поўны комплекс рамонтных прац і прац па выпрабаванні павышаным ціскам. З майго досведу магу сказаць: калі гэта зроблена, то зімою цепласетку ніколі не разарве. Таму прыходжу да высновы: былі падтасоўкі, акты гатоўнасці падпісалі без адсутнасці належнай падрыхтоўкі», – сказал Костусев.

«Падрыхтоўка кадраў для жыллёва-камунальнай гаспадаркі ў Беларусі засталася на ўзроўні 70-80-х гадоў», – считает Костусев.

«За 26 гадоў Лукашэнкі ва ўладзе сферы ЖКГ належнай ўвагі не надзялялася. Адносіны дзяржавы да камунальнай гаспадаркі – на ўзроўні п’янага сантэхніка 70-х-80-х. Улады гуляюць з агнём. Калі б на вуліцы зараз стаялі маразы па 20-25 градусаў, як гэта было зусім нядаўна, людзі ўжо маглі б выйсці на плошчы», – отметил председатель партии БНФ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты вспыхнут уже зимой? «Власти играют с огнем, относясь к ЖКХ на уровне пьяного сантехника из 70-х» В 2021 году основным триггером протестов будет экономика.