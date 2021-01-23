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Юлия Навальная

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве задержана Юлия Навальная Задержание состоялось на улице Большая Дмитровка.

Супруга политика пришла в Москве на акцию в Москве в поддержку своего мужаРанее сегодня на Пушкинской площади была задержана соратница политика. По оценке МВД, на Пушкинской площади 4 тысячи протестующих. По данным наших корреспондентов, десятки тысяч. По подсчетам портала ОВД-Инфо, в Москве задержан 191 человек, по всей России – 863.