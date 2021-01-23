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В Москве задержана Юлия Навальная

23.01.2021 16:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Москве задержана Юлия Навальная
Юлия Навальная
Юлия Навальная задержана в Москве на улице Большая Дмитровка, сообщил ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко.

Супруга политика пришла в Москве на акцию в Москве в поддержку своего мужа Алексея Навального.

Ранее сегодня на Пушкинской площади была задержана соратница политика Любовь Соболь. По оценке МВД, на Пушкинской площади 4 тысячи протестующих. По данным наших корреспондентов, десятки тысяч. По подсчетам портала ОВД-Инфо, в Москве задержан 191 человек, по всей России – 863.  
 
 
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Задержание состоялось на улице Большая Дмитровка.
 
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