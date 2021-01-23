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Акции солидарности в поддержку политзаключенных проходят сегодня в Беларуси

23.01.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

23 января минчане и жители других городов Беларуси, а также представители белорусских диаспор за рубежом проводят акции в поддержку Игоря Лосика, который 40-й день голодает в минском СИЗО, с требованием освобождения его и всех других политзаключенных.

Около 15:00 люди по всей Беларуси начали выстраиваться в цепи солидарности. Это первый общенациональный протестный выход нынешней зимой, отмечает БелаПАН.

Акции солидарности в поддержку политзаключенных проходят сегодня в Беларуси

Как сообщают телеграм-каналы, в Минске цепи возникли вдоль проезжей части на улицах Тимирязева и Алибегова, возле парка Челюскинцев, в Малиновке, Веснянке, Грушевке, Каменной Горке, возле станции метро «Михалово», напротив торгового центра Dana Mall, в Уручье, Зацени и других местах.

К 15:30 начала появляться информация о первых задержаниях, в частности в районе улицы Притыцкого и в микрорайоне Восток.

Акции солидарности в поддержку политзаключенных проходят сегодня в Беларуси

В первой половине дня акции протеста в столице провели жители улиц Лынькова и Могилевской, Военного городка и Уручья, района станции метро «Восток», поселков Копище и Солнечный, микрорайонов Курасовщины, Сухарево. В микрорайоне Чкаловский акция прошла с участием соседей из Лошицы, района Камвольного комбината и поселка Гатово.

 

 

Фото @motolkohelp

 
Теги: Минск
 
 
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23 января минчане и жители других городов Беларуси, а также представители белорусских диаспор за рубежом проводят акции в поддержку Игоря Лосика, который 40-й день...
 
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