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Фотофакт: Минск вышел на акции в знак солидарности с Москвой
Источник материала: Партизан
23 января в Беларуси и за рубежом проходят митинги солидарности с политзаключенными и, в частности, с Игорем Лосиком.
Некоторые также выражают солидарность с россиянами, которые сегодня протестуют против заключения в тюрьму Алексея Навального.
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23 января в Беларуси и за рубежом проходят митинги солидарности с политзаключенными и, в частности, с Игорем Лосиком.
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