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Овчинников о Гончаренко: «Наши взгляды на футбол разнятся в последнее время. Конфликтов ни у кого не было»

23.01.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал об отношениях с главным тренером московского клуба Виктором Гончаренко.

«Конфликтов в ЦСКА ни у кого не было. Мы работали единым коллективом, по крайней мере тренерским. Лично для себя я не искал каких-то заговоров, подводных течений. Мы остались с Бабаевым, Орешкиным и другими руководителями в хороших отношениях, пишет by.tribuna.com

Между людьми наверняка может возникнуть некое недопонимание, но это никак не касалось нашей профессиональной работы. Возможно, наши взгляды на футбол разнятся в последнее время. Это тоже нормальный процесс. Я где-то читал про себя, что я нарушил корпоративную этику, осуждал методы работы главного тренера. Но это же бред, потому что я нигде не осуждал методы работы главного тренера. Я мог не согласиться где-то с его позицией. 

Что касается той пресс-конференции, где я сказал о замене Эджуке, то она была сделана главным тренером. Главный тренер руководил процессом даже дистанционно. В перерыве матча у нас был разговор с Виктором Михайловичем и каждый отстаивал свою позицию по Эджуке. Мы поговорили, и Эджуке продолжил играть второй тайм, ну, а потом… главный тренер на то и главный тренер.

После моего ухода мы с Гончаренко не разговаривали. Звонил ли он? Возможно, просто не дозвонился. Прощальный пост в инстаграме я написал на следующий день после увольнения. Про Гончаренко написать я забыл, но написал: «Спасибо руководству», а главный тренер все-таки входит в руководство команды», – сказал Овчинников в программе «Инсайдеры».
 
 
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал об отношениях с главным тренером московского клуба Виктором Гончаренко.
 
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