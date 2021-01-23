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СМИ: задержана Юлия Навальная
Источник материала: Партизан
Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия сообщила в соцсетях, что ее задержали в центре Москвы.
Ранее была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь.
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Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия сообщила в соцсетях, что ее задержали в центре Москвы.
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