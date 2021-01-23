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"Проигрыш — это нормально". Учим детей принимать неудачи
23.01.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как научить детей принимать поражения и неудачи в играх, конкурсах, олимпиадах и на экзаменах.
Большинство детских игр моделируют взрослую жизнь, и неудачи — ее неотъемлемая часть. Если "мужчина средних лет" обратился к психологу с тем, что не умеет и не хочет проигрывать — ищите проблему в детстве. Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Деминой. И приходят к тому, что родители почти все время оценивают своих детей.
02:10 — почему дети закатывают истерики, когда проигрывают;
04:45 — почему не стоит говорить "Молодец" или "Эх ты!.." (а, похоже, что так делают почти все);
07:20 — от каких особенностей психики ребенка зависит его реакция на проигрыш;
10:00 — "проиграл в Уно, но будто проиграл жизнь": зачем объяснять ребенку, что с ним происходит в этот момент;
11:20 — что можно предлагать при проигрыше;
16:30 — "это детское горе": как они переживают свою потерю в моменте;
18:45 — ситуация: если ребенок проиграл в конкурсе и отказывается возвращаться в секцию;
21:00 — как объяснить детям, что такое борьба и состязание, и почему некоторые из них совсем не конкурентны.
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Как взрослым реагировать на детский проигрыш? Почему лучше не поддаваться? Что сказать и как поддержать, если ребенок не победил в важном конкурсе? Но самое...
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