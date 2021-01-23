Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Проигрыш — это нормально". Учим детей принимать неудачи

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как научить детей принимать поражения и неудачи в играх, конкурсах, олимпиадах и на экзаменах.

Большинство детских игр моделируют взрослую жизнь, и неудачи — ее неотъемлемая часть. Если "мужчина средних лет" обратился к психологу с тем, что не умеет и не хочет проигрывать — ищите проблему в детстве. Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Деминой. И приходят к тому, что родители почти все время оценивают своих детей.

02:10 — почему дети закатывают истерики, когда проигрывают;

04:45 — почему не стоит говорить "Молодец" или "Эх ты!.." (а, похоже, что так делают почти все);

07:20 — от каких особенностей психики ребенка зависит его реакция на проигрыш;

10:00 — "проиграл в Уно, но будто проиграл жизнь": зачем объяснять ребенку, что с ним происходит в этот момент;

11:20 — что можно предлагать при проигрыше;

16:30 — "это детское горе": как они переживают свою потерю в моменте;

18:45 — ситуация: если ребенок проиграл в конкурсе и отказывается возвращаться в секцию;

21:00 — как объяснить детям, что такое борьба и состязание, и почему некоторые из них совсем не конкурентны.

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