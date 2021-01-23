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По данным милиции, сегодня в Минске задержано около 100 человек

23.01.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Милиция сообщает о задержании около 100 человек 23 января в Минске в ходе акций протеста.

По данным милиции, сегодня в Минске задержано около 100 человек

«Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся», — сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Отмечается, что участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, а «наиболее активные лица задержаны — около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства».

Сегодня минчане и жители других городов Беларуси, а также представители белорусских диаспор за рубежом проводят акции в поддержку Игоря Лосика, который 40-й день голодает в минском СИЗО, с требованием освобождения его и всех других политзаключенных.

 

Фото @motolkohelp

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция сообщает о задержании около 100 человек 23 января в Минске в ходе акций протеста.
 
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