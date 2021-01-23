В Лос-Анджелесе умер Ларри Кинг — легенда американского телевидения

23 января в Лос-Анджелесе умер известный американский тележурналист Ларри Кинг. Ему было 87 лет.





В начале января Кинг был госпитализирован с положительным результатом на COVID-19.

Начинал в конце 1950-х радиоведущим. Затем попал на только созданный телеканал CNN, где 25 лет — с 1985 по 2010 — вел ставшее популярным в национальном масштабе ток-шоу Larry King Live, затем перешел на контент-платформу Hulu с шоу Larry King Now.

Шоу Ларри Кинга занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим.

За свою карьеру провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Лауреат многих престижных премий — в том числе «Эмми», премии Пибоди и Cable ACE. На Аллее славы в Голливуде есть именная звезда Ларри Кинга

Имеет белорусские корни. Мама Ларри Кинга — Дженни Зейгер — приехала в США из Беларуси.

Ларри Кинг был женат восемь раз был женат. У него четверо детей от трех супруг.