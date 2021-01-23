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Список задержанных 23 января в Беларуси
Источник материала: Партизан
23 января в Беларуси проходят акции — "Цепи Солидарности".
Сообщается о точечных задержаниях мирных демонстрантов в Минске. Правозащитники "Весны" собирают факты преследования.
Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:
+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
+375 17 377 55 40.
Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna
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23 января в Беларуси проходят акции — "Цепи Солидарности".
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