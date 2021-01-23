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Видеофакт: В Москве протестующие играют в футбол шлемом ОМОНовца
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: В Москве протестующие играют в футбол шлемом ОМОНовца
На митинг в поддержку Навального в столице РФ вышли 40 тысяч человек.
На акцию протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального 23 января в Москве, по оценке корреспондентов агентства Reuters, вышли не менее 40 тысяч человек, пишет сайт
Акция протеста проходила на Пушкинской площади, полиция жестко задерживала участников митинга.
По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 300 человек, всего по России — 1090 человек.
В соцсети появилось видео, как в Москве протестующие играли в футбол шлемом ОМОНовца:
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На митинг в поддержку Навального в столице РФ вышли 40 тысяч человек.
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