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Горки и Семково вышли поддержать политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
Горки и Семково вышли поддержать политзаключенных
Белорусы хотят перемен.
Сегодня в Минске и многих городах Беларуси проходят
В поддержку политзаключенного Игоря Лосика вышли жители города Горки Могилевской области, поселков Чучаны и Семково (Минский район), пишет телеграм-канал
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Белорусы хотят перемен.
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