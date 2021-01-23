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Протестующие в Санкт-Петербурге заняли весь Невский проспект
Источник материала: Хартия'97
Протестующие в Санкт-Петербурге заняли весь Невский проспект
Впечатляющее видео с протестов в России.
В Москве и Петербурге десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
В Петербурге протестующие заняли весь Невский проспект:
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Впечатляющее видео с протестов в России.
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