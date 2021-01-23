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«Саша, ты уволен!»
Источник материала: Хартия'97
«Саша, ты уволен!»
В Минске в одном из дворов Зеленого Луга транслируют отличные записи.
В Беларуси продолжаются акции протеста против узурпатора Лукашенко.
В Минске в одном из дворов Зеленого Луга по вечерам транслируют такие записи:
Об этом пишет телеграм-канал
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В Минске в одном из дворов Зеленого Луга транслируют отличные записи.
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