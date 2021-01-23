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Байнет шутит: «Путин с автоматом защищает дворец в Геленджике». И проводит параллели всерьез

23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские аналогии в российских протестах.

За акциями протеста в России многие наблюдали через призму белорусских событий. В сети тут же появились картинки, где Владимир Путин с автоматом защищает дворец в Геленджике.

Байнет шутит: «Путин с автоматом защищает дворец в Геленджике». И проводит параллели всерьез

Байнет шутит: «Путин с автоматом защищает дворец в Геленджике». И проводит параллели всерьез

Белорусы напоминают россиянам, что они это уже проходили.

Алесь Пилецкий, журналист: «Казка. У адной краіне ўсе ўпершыню заўтра будуць глядзець на суседзяў, як старэйшы брат на малодшага. А не наадварот)».

Аляксандр Пашкевіч, историк: «Цікавасць беларусаў да сённяшніх — якія, спадзяюся, будуць мець і працяг — падзей у Расіі натуральная і заканамерная. Нават з боку тых беларусаў, якіх увогуле прарасійскімі не назавеш. Бо чым больш у расійскага ўладнага клана ўнутраных праблем, тым менш яму ахвоты і рэсурсаў застаецца на тое, каб клапаціцца пра палітычнае выжыванне збанкрутаваных братоў па аўтарытарных практыках за мяжой. Як той казаў - не да парасяці свінні, калі яе смаляць.

Ну, а падтрымка з усходу — адна з падпорак, на якіх утрымаўся ў мінулым годзе і працягвае трымацца наш нелегітымны. Не варта пра гэта забывацца ні на хвіліну».

Анджей Почобут, журналист: «Ситуация в России вне всяких сомнений повлияет на протесты в Беларуси. Она может стать как «спусковым крючком» для новой волны массовых протестов, так и «прибить» их. Именно поэтому сегодня многие со страхом и надеждой смотрят на то, что происходит теперь на улицах российских городов».

 
 
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