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Байнет шутит: «Путин с автоматом защищает дворец в Геленджике». И проводит параллели всерьез
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусские аналогии в российских протестах.
За акциями протеста в России многие наблюдали через призму белорусских событий. В сети тут же появились картинки, где Владимир Путин с автоматом защищает дворец в Геленджике.
Белорусы напоминают россиянам, что они это уже проходили.
Ну, а падтрымка з усходу — адна з падпорак, на якіх утрымаўся ў мінулым годзе і працягвае трымацца наш нелегітымны. Не варта пра гэта забывацца ні на хвіліну».
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Белорусские аналогии в российских протестах.
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