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Кот сопровождает хозяина на рыбалке и следит за поплавком – видео

23.01.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Рыжий кот породы курильский бобтейл по кличке Симба часто сопровождает своего хозяина Сергея на рыбалку. Два рыбака отправились на Амурский залив, где "мохнатому" доверили следить за поплавком.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Иногда, когда клюет, если вы видите этот кивочек, он реагирует на него, суетиться. Если ты боковым зрением кивок этот не видишь, то кот может показать, что клюет", - рассказывает Сергей.

Мужчина заметил, что коту нравятся долгие прогулки и начал брать Симбу с собой, а заодно фотографировать его для социальных сетей в различных нарядах. Один из любимых образов - красный свитер и шапка-ушанка.

Благодаря фотографиям Симба уже обзавелся фанатами в интернете: "Поклонниц, поклонников много, все больше и больше растет [число], пишут отзывы очень приятные. И жалко, что кот не умеет читать, ему было бы, наверное, тоже приятно", - шутит рыбак.

Смотрите на видео, как кот ходит с хозяином на рыбалку.

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Впервые кота взяли на рыбалку для компании, ему понравились долгие прогулки, хозяин это заметил и стал чаще брать животное с собой. А заодно начал фотографировать...
 
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