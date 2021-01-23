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Кот сопровождает хозяина на рыбалке и следит за поплавком – видео
23.01.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Рыжий кот породы курильский бобтейл по кличке Симба часто сопровождает своего хозяина Сергея на рыбалку. Два рыбака отправились на Амурский залив, где "мохнатому" доверили следить за поплавком.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Иногда, когда клюет, если вы видите этот кивочек, он реагирует на него, суетиться. Если ты боковым зрением кивок этот не видишь, то кот может показать, что клюет", - рассказывает Сергей.
Мужчина заметил, что коту нравятся долгие прогулки и начал брать Симбу с собой, а заодно фотографировать его для социальных сетей в различных нарядах. Один из любимых образов - красный свитер и шапка-ушанка.
Благодаря фотографиям Симба уже обзавелся фанатами в интернете: "Поклонниц, поклонников много, все больше и больше растет [число], пишут отзывы очень приятные. И жалко, что кот не умеет читать, ему было бы, наверное, тоже приятно", - шутит рыбак.
Смотрите на видео, как кот ходит с хозяином на рыбалку.
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Впервые кота взяли на рыбалку для компании, ему понравились долгие прогулки, хозяин это заметил и стал чаще брать животное с собой. А заодно начал фотографировать...
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