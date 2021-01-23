Кот сопровождает хозяина на рыбалке и следит за поплавком – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Рыжий кот породы курильский бобтейл по кличке Симба часто сопровождает своего хозяина Сергея на рыбалку. Два рыбака отправились на Амурский залив, где "мохнатому" доверили следить за поплавком.

"Иногда, когда клюет, если вы видите этот кивочек, он реагирует на него, суетиться. Если ты боковым зрением кивок этот не видишь, то кот может показать, что клюет", - рассказывает Сергей.

Мужчина заметил, что коту нравятся долгие прогулки и начал брать Симбу с собой, а заодно фотографировать его для социальных сетей в различных нарядах. Один из любимых образов - красный свитер и шапка-ушанка.

Благодаря фотографиям Симба уже обзавелся фанатами в интернете: "Поклонниц, поклонников много, все больше и больше растет [число], пишут отзывы очень приятные. И жалко, что кот не умеет читать, ему было бы, наверное, тоже приятно", - шутит рыбак.

Смотрите на видео, как кот ходит с хозяином на рыбалку.

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