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В Москве на акцию протеста вышло не менее 40 тысяч человек. Задержанных по всей России — более тысячи

23.01.2021 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Москву на акцию протеста с требованием освобождения Алексея Навального вышло не менее 40 тысяч человек.

В Москве на акцию протеста вышло не менее 40 тысяч человек. Задержанных по всей России — более тысячи

Такие данные приводит агентство Reuters. Официальные данные московской полиции отличаются в разы. МВД оценило количество участников акции в четыре тысячи человек.

Основные события в столице России развернулись на Пушкинской площади. После того, как полиция начала жесткие задержания, многие участники акции решили покинуть площадь и большой колонной двинулись по Тверской улице к Большому театру и зданию ФСБ на Лубянке.

По данным «ОВД-Инфо», всего по России задержано не менее 1090 человек. Больше всего в Москве — 300 человек, в Санкт-Петербурге задержали 162 человека, в Новосибирске — 90 человек.

 

Фото tvrain.ru

 
 
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В Москву на акцию протеста с требованием освобождения Алексея Навального вышло не менее 40 тысяч человек.
 
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