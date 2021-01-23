В Беларуси запустят комплекс по вторичной переработке нефти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Новополоцке, это север Беларуси, завершают строительство нового комплекса на крупнейшем в регионе нефтеперерабатывающем заводе. Сегодня «Нафтан» посетил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

Первый в республике комплекс замедленного коксования планируют запустить к концу года. Пока из девятнадцати установок построили двенадцать. Завершить строительно- монтажные работы должны в мае. А уже в декабре получить новую продукцию – кокс. Запуск этого комплекса увеличит глубину переработки нефти до 90%.



«Для нас это очень важно, потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов: и дизеля, и бензина, и кокса – мы экономически компенсируем потери от налогового маневра. Сами видели, какой сложный объект, и зимой в полном масштабе ведутся строительные работы», – сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Всего в инвестпроект уже вложили более миллиарда долларов.