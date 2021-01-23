|
В Беларуси запустят комплекс по вторичной переработке нефти
23.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Новополоцке, это север Беларуси, завершают строительство нового комплекса на крупнейшем в регионе нефтеперерабатывающем заводе. Сегодня
Первый в республике комплекс замедленного коксования планируют запустить к концу года. Пока из девятнадцати установок построили двенадцать. Завершить строительно- монтажные работы должны в мае. А уже в декабре получить новую продукцию – кокс. Запуск этого комплекса увеличит глубину переработки нефти до 90%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый в республике комплекс замедленного коксования планируют запустить к концу года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)