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Фотофакт: Бело-красно-белый флаг с надписью «Жыве Беларусь» на протесте в Москве
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: Бело-красно-белый флаг с надписью «Жыве Беларусь» на протесте в Москве
Наша сила — в солидарности.
На акцию протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального 23 января в Москве
В руках у одного из протестующих в Москве
Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем
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Наша сила — в солидарности.
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