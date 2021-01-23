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Фотофакт: Бело-красно-белый флаг с надписью «Жыве Беларусь» на протесте в Москве

23.01.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фотофакт: Бело-красно-белый флаг с надписью «Жыве Беларусь» на протесте в Москве

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  • 23.01.2021, 17:56
  • 1,152
Фотофакт: Бело-красно-белый флаг с надписью «Жыве Беларусь» на протесте в Москве

Наша сила — в солидарности.

На акцию протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального 23 января в Москве вышли не менее 40 тысяч человек.

В руках у одного из протестующих в Москве «Медуза» заметила бело-красно-белый флаг с надписью «Жыве Беларусь!».

Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток.


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