Источник материала: Хартия'97

Фотофакт: Бело-красно-белый флаг с надписью «Жыве Беларусь» на протесте в Москве 1 23.01.2021, 17:56

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Наша сила — в солидарности.

На акцию протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального 23 января в Москве вышли не менее 40 тысяч человек .

В руках у одного из протестующих в Москве «Медуза» заметила бело-красно-белый флаг с надписью «Жыве Беларусь!».

Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток .





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