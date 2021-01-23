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Жители трех минских улиц организовались и прошли маршем по городу
Источник материала: Хартия'97
Жители трех минских улиц организовались и прошли маршем по городу
В Беларуси — 168 день непрерывных протестов.
Белорусы массово вышли на
- Антоновская-Захарова-Пулихова сегодня днем прошли маршем, и организовали цепь солидарности, пишет телеграм-канал
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В Беларуси — 168 день непрерывных протестов.
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