Источник материала: Хартия'97

В Светлогорске рыбаки спасались от волков на деревьях 1 23.01.2021, 17:37

1,910

Как правильно вести себя в подобной ситуации.

Двое рыбаков из Светлогорска неожиданно встретились с хищниками. Мужчинам пришлось забраться на деревья и вызвать помощь. Узнали, как вести себя в подобной ситуации, пишет gomel.today .

19 января два жителя Светлогорска, Александр и Виталий, отправились на рыбалку. Место выбрали тихое, подальше от людей — Белогорское староречье в заказнике «Выдрица». Расставили жерлицы и стали наблюдать за поклёвками.

Ближе к полудню рыбаки заметили неподалёку волка.

— Вскоре появились ещё три хищника, — вспоминает Александр. — Стая прошла в стороне и исчезла в кустарнике. Через полчаса волки вернулись, но теперь их было шесть. Расстояние до них было не более 100 метров. Один волк направился к нам, остальные стали расходиться по сторонам.

Нервы у мужчин не выдержали. Александр, который в это время разговаривал по телефону с женой, попросил её связаться с МЧС. После этого друзья побежали на берег и залезли на деревья, а волки скрылись в кустарнике на противоположном берегу староречья.

Информация от оперативного дежурного РОЧС поступила директору Светлогорского БООР Виктору Лапею. По его распоряжению к месту происшествия выехали три охотника. Когда они прибыли в заказник, Александр и Виталий показали им направление, куда ушли хищники. Егеря обследовали территорию и прошли по следам волков. Стая ушла в сторону Жлобинского района, преследовать её не было возможности.

– У волков сейчас гон, они собираются в стаи, – говорит директор Светлогорского РГО БООР Виктор Лапей. – При встрече с хищниками ни в коем случае нельзя показывать свой страх, суетиться, убегать. Наоборот, нужно проявить агрессивность. Стать в полный рост, махать руками или палкой, кричать. Дикие животные генетически боятся людей и первыми не нападают.

В Светлогорском РОЧС отметили, что в данном случае рыбаки поступили правильно, сообщив о происшествии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .