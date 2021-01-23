Белорусские биатлонисты заняли 13-е место в эстафете

Источник материала: Tut.by

Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.



Фото: Дарья Бурякина

За сборную Беларуси сегодня выступали Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Все они обошлись без штрафных кругов, но использовали на всех 11 дополнительных патронов.

Победу же одержала команда Франции (Гигонна, Фийон Майе, Дестье, Жаклен), которая в финишном спринте опередила норвежцев (Лагрейд, Дале, Т. Бё, Й. Бё). Бронзовая медаль у сборной России (Бабиков, Елисеев, Логинов, Латыпов).