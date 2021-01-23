|
Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе
23.01.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Каким образом и космонавты, и компьютеры на борту корабля понимают, где сейчас находится аппарат и как скорректировать траекторию? Кто лучше – человек или ИИ – справится с управлением ракетой или спутником? К каким катастрофам приводили и могут приводить ошибки в ориентации и навигации космическоого корабля? Над чем сегодня работают ученые, чтобы уменьшить количество подобных ошибок и расширить границы космоса, доступные для посещения человеку? На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Притыкин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Космического центра Сколтеха.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со дня взлета Crew Dragon в СМИ только и разговоров, что Илон Маск совершил революцию в освоении космоса. Но так ли это? Кто на самом деле управляет космическим кораблем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)