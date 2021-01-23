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Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе

23.01.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе

Каким образом и космонавты, и компьютеры на борту корабля понимают, где сейчас находится аппарат и как скорректировать траекторию? Кто лучше – человек или ИИ – справится с управлением ракетой или спутником? К каким катастрофам приводили и могут приводить ошибки в ориентации и навигации космическоого корабля? Над чем сегодня работают ученые, чтобы уменьшить количество подобных ошибок и расширить границы космоса, доступные для посещения человеку? На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Притыкин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Космического центра Сколтеха.

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