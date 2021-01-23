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Столичная милиция сообщила о 100 задержанных во время цепей солидарности
Источник материала: UDF
Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY
— Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства).
При этом сами акции милиция называет кратковременными, «участие в которых принимает немногочисленное количество человек».
— Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения, — сообщает пресс-служба.
Столичная милиция также напоминает, что акции несанкционированны, и призывает «не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях».
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Правозащитники сообщают, что по состоянию на 18.00 им известны фамилии 42-х задержанных в Минске.
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