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Столичная милиция сообщила о 100 задержанных во время цепей солидарности

23.01.2021 19:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Столичная милиция сообщила о 100 задержанных во время цепей солидарности
Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY
В Минске в субботу, 23 января, на акциях задержаны около ста человек. Такие данные озвучила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

— Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства).

При этом сами акции милиция называет кратковременными, «участие в которых принимает немногочисленное количество человек».

— Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения, — сообщает пресс-служба.

Столичная милиция также напоминает, что акции несанкционированны, и призывает «не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях».

Правозащитники сообщают, что по состоянию на 18.00 им известны фамилии 42-х задержанных в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники сообщают, что по состоянию на 18.00 им известны фамилии 42-х задержанных в Минске.
 
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