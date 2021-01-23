ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Родители сообщают, что несколько учеников минской гимназии попали в больницу

23.01.2021 19:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Родители сообщают, что несколько учеников минской гимназии попали в больницу
Фото: Pexels.com
23 января 2021 года4 В редакцию пришло сообщение об инциденте в гимназии № 11 Минска: 21 января медики забрали с уроков нескольких учеников 6-го класса. Родители утверждают, что детям стало плохо после употребления снюса (никотиновых пастилок).

— У нас в гимназии ЧП. Во время уроков забрали трех шестиклассников. Одного под капельницу определили, ему совсем плохо было. Говорят, снюс употребляли, — написали родители.

Читатели сообщают, что все случилось во время урока физкультуры, который дети решили пропустить. Подростки провели урок в туалете. Вскоре им стало плохо. Скорую вызвали старшеклассники, которые обнаружили детей в уборной.

С директором гимназии нам связаться не удалось.

Заместитель по воспитательной работе Алексей Кругер сказал, что комментировать ситуацию не будет, при этом коротко отметил:

«С детьми на данный момент все в порядке, они находятся в больнице, а может, уже их и выписали, не знаю». Разговор состоялся 22 января, в пятницу. Мы спросили, почему родители говорят о снюсе, ведь когда приехала скорая, вряд ли ситуация была ясна сразу. — Ну… уже все ясно. Но, повторюсь, я комментировать ничего не стану, — ответил собеседник.


Про какую больницу идет речь, он не пояснил.

Мы предположили, что подростков могли доставить в токсикологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Минска. Но там ответили, что в отделении занимаются пациентами от 15 лет и старше. Детей младшего возраста могли госпитализировать в любую детскую больницу города.

Медики, если к ним поступают подростки с подобным проблемами, обычно передают информацию в милицию. Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич пообещала выяснить обстоятельства произошедшего. Как только получим ответ, мы его опубликуем.

Изначально «снюсами» называли жевательные пастилки с содержанием табака. В 2015 году продажу некурительной табачной смеси в Беларуси запретили. Сегодня под снюсами понимают безтабачные никотиновые пастилки. В июле прошлого года их продажу тоже ограничили: никотиновые патчи нельзя продавать несовершеннолетним, выкладывать на витрины и осуществлять доставку.

Опасность снюсов в том, что они могут содержать в себе много никотина, гораздо больше, чем в традиционных сигаретах. При легкой форме отравления снюсом основные симптомы — тошнота, головокружение, головная боль, рвота. Серьезная передозировка может привести к смерти.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонисты заняли 13-е место в эстафете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by