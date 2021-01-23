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«С детьми на данный момент все в порядке, они находятся в больнице, а может, уже их и выписали, не знаю». Разговор состоялся 22 января, в пятницу. Мы спросили, почему родители говорят о снюсе, ведь когда приехала скорая, вряд ли ситуация была ясна сразу. — Ну… уже все ясно. Но, повторюсь, я комментировать ничего не стану, — ответил собеседник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Родители сообщают, что несколько учеников минской гимназии попали в больницу С директором гимназии нам связаться не удалось.

— У нас в гимназии ЧП. Во время уроков забрали трех шестиклассников. Одного под капельницу определили, ему совсем плохо было. Говорят, снюс употребляли, — написали родители.Читатели сообщают, что все случилось во время урока физкультуры, который дети решили пропустить. Подростки провели урок в туалете. Вскоре им стало плохо. Скорую вызвали старшеклассники, которые обнаружили детей в уборной.С директором гимназии нам связаться не удалось.Заместитель по воспитательной работесказал, что комментировать ситуацию не будет, при этом коротко отметил:Про какую больницу идет речь, он не пояснил.Мы предположили, что подростков могли доставить в токсикологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Минска. Но там ответили, что в отделении занимаются пациентами от 15 лет и старше. Детей младшего возраста могли госпитализировать в любую детскую больницу города.Медики, если к ним поступают подростки с подобным проблемами, обычно передают информацию в милицию. Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкомапообещала выяснить обстоятельства произошедшего. Как только получим ответ, мы его опубликуем.Изначально «снюсами» называли жевательные пастилки с содержанием табака. В 2015 году продажу некурительной табачной смеси в Беларуси запретили. Сегодня под снюсами понимают безтабачные никотиновые пастилки. В июле прошлого года их продажу тоже ограничили: никотиновые патчи нельзя продавать несовершеннолетним, выкладывать на витрины и осуществлять доставку.Опасность снюсов в том, что они могут содержать в себе много никотина, гораздо больше, чем в традиционных сигаретах. При легкой форме отравления снюсом основные симптомы — тошнота, головокружение, головная боль, рвота. Серьезная передозировка может привести к смерти.