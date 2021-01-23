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В Борисовском районе Skoda переехала лежащего на дороге мужчину
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла 22 января, около 21.10, в деревне Новоселки. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на 61-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части дороги.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Предварительно, он находился в состоянии опьянения.
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Предварительно, он находился в состоянии опьянения.
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