В Борисовском районе Skoda переехала лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МВД

Авария произошла 22 января, около 21.10, в деревне Новоселки. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на 61-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части дороги.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Предварительно, он находился в состоянии опьянения.