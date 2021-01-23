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Латушко: «У протестов в Беларуси и России есть общее: власть, которая оторвалась от реальности»
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководитель Народного антикризисного управления высказался о солидарности двух народов.
Во время субботней акции в поддержку Алексея Навального в Москве. Фото Алексея Наседкина
– Мы выражаем солидарность с российским народом, который так же, как и белорусский, мирно борется за свои права. Мы уже видим – и это очень важно – что эта солидарность взаимна, –
По словам политика, много раз и Координационный совет, и НАУ обращались к руководству России, чтобы оно дало оценку тех событий, которые происходят в Беларуси:
– Чтобы российская власть четко проговорила, как она относится к тому, что в Беларуси задерживают десятки тысяч мирных людей, а уголовные дела по фактам убийств и насилия никто не расследует. Мы отправляли аудиозапись с высказываниями Карпенкова, который призывал стрелять в мирных демонстрантов на поражение и строить для них лагеря. Но мы так и не получили ни одного ответа на эти запросы.
Латушко продолжает, что мы все находимся в очень важном историческом моменте, когда происходит борьба за базовые права:
– Высказывать свое мнение, влиять на важные решения в стране, влиять на власть и выбирать ее.
В Беларуси уже есть четкий запрос у общества – эта власть должна уйти. Как будет в России, будет зависеть от того, как Кремль дальше будет реагировать на мирный протест.
Думаю, что власти России сейчас будут сконцентрированы на своих проблемах, которые будут только нарастать. Мы видим, как в соседней стране народ выходит и в минус 30, и в минус 40.
И подытоживает:
– Мы должны еще раз понять: все в наших руках. Хватит смотреть на Запад или Восток. Решать проблемы белорусов должны сами белорусы.
Удачи белорусам и россиянам – мы вместе!
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Руководитель Народного антикризисного управления высказался о солидарности двух народов.
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