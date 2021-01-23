Шендерович: «Был вознагражден дивным впечатлением»

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Российский публицист делится личными впечатлениями о субботнем протесте в Москве.





«Студенты скандируют «Свободу!» и «Долой царя!». Какой у нас век?»

– Отказавшись согласовать митинг на Пушкинской (и как следствие, не перекрыв проезжую часть при предсказуемом наплыве сюда многих тысяч людей) московская власть де-факто организовала на узком тротуаре Страстного бульвара со стороны Тверской нечто очень близкое к ходынке, – делится послевкусием Виктор Шендерович. – Народ все время прибывал с двух сторон: кто-то шел к Тверской, а кто-то пытался выбраться оттуда. В давке было уже не просто дискомфортно, а вполне тревожно...

Но зато!

Зато – за этот «час пик» среди выходного дня я был вознагражден дивным впечатлением. Два юных создания женского пола долго ползли в толпе рядышком со мной, а потом одна сказала другой, кивнув в мою сторону:

– Как хорошо, что старшее поколение тоже выходит с нами! А то сидят, забившись в щель...

Я потом спросил ее про возраст: 1999 год рождения. Как раз в тот год я начал шутить про Путина в «Куклах».