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Стало известно, сколько человек в Минске задержали 23 января
Источник материала: ОНТ
В белорусской столице сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированных мероприятий было задержано порядка 100 человек. Об этом
Столичные правоохранители сообщают, что в субботу 23 января проходят кратковременные несогласованные акции, участие в которых принимает небольшое число людей. Они становятся вдоль дорог в цепочки до 30 человек, а спустя несколько минут расходятся.
Участников этих акций не раз предупреждали о недопустимости подобных действий. Самых активных, около 100 граждан, задержали. В отношении некоторых из них проводится проверка.
Фото БЕЛТА, архив
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В белорусской столице сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированных мероприятий было задержано порядка 100 человек. Об этом сообщили в...
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