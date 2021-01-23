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Стало известно, сколько человек в Минске задержали 23 января

23.01.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, сколько человек в Минске задержали 23 января

В белорусской столице сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированных мероприятий было задержано порядка 100 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

Столичные правоохранители сообщают, что в субботу 23 января проходят кратковременные несогласованные акции, участие в которых принимает небольшое число людей. Они становятся вдоль дорог в цепочки до 30 человек, а спустя несколько минут расходятся.

Участников этих акций не раз предупреждали о недопустимости подобных действий. Самых активных, около 100 граждан, задержали. В отношении некоторых из них проводится проверка.

Фото БЕЛТА, архив

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Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированных мероприятий было задержано порядка 100 человек. Об этом сообщили в...
 
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