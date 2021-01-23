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Всебелорусское народное собрание: какие надежды на форум возлагают простые белорусы?
Источник материала: ОНТ
Какие надежды возлагают на Всебелорусское народное собрание простые белорусы? И есть ли у них вопросы, которые стоит рассмотреть на форуме.
Корреспонденты ОНТ поинтересовались у жителей разных регионов. И вот небольшой срез общественного мнения.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Какие надежды возлагают на Всебелорусское народное собрание простые белорусы? И есть ли у них вопросы, которые стоит рассмотреть на форуме. Корреспонденты ОНТ...
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