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В Москве в ходе протестов пострадали 42 силовика – источник ТАСС

23.01.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве в ходе протестов пострадали 42 силовика – источник ТАСС

В ходе несанкционированной акции протеста в Москве пострадали 42 работника правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее сторонники российского политика Алексея Навального распространили в интернете объявления с призывами выйти 23 января на несанкционированные акции в его поддержку. В связи с этим в МВД России напомнили, что провокации в отношении полицейских и неподчинение их требованиям будут расследоваться.

Фото РИА «Новости»

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В ходе несанкционированной акции протеста в Москве пострадали 42 работника правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Ранее...
 
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