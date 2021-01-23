В Москве в ходе протестов пострадали 42 силовика – источник ТАСС

Источник материала: ОНТ

В ходе несанкционированной акции протеста в Москве пострадали 42 работника правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее сторонники российского политика Алексея Навального распространили в интернете объявления с призывами выйти 23 января на несанкционированные акции в его поддержку. В связи с этим в МВД России напомнили, что провокации в отношении полицейских и неподчинение их требованиям будут расследоваться.

Фото РИА «Новости»

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