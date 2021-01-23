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В Москве в ходе протестов пострадали 42 силовика – источник ТАСС
Источник материала: ОНТ
В ходе несанкционированной акции протеста в Москве пострадали 42 работника правоохранительных органов. Об этом
Ранее сторонники российского политика Алексея Навального распространили в интернете объявления с призывами выйти 23 января на несанкционированные акции в его поддержку. В связи с этим в МВД России напомнили, что провокации в отношении полицейских и неподчинение их требованиям будут расследоваться.
Фото РИА «Новости»
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В ходе несанкционированной акции протеста в Москве пострадали 42 работника правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Ранее...
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