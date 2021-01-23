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Чемпионат Беларуси по хоккею: поединок «Юности» и «Гомеля» состоялся в Минске

23.01.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею: поединок «Юности» и «Гомеля» состоялся в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Центральный поединок очередного тура чемпионата страны по хоккею состоялся в Минске. Встречались соседи по турнирной таблице столичная «Юность» и «Гомель».

Вопреки ожиданиям упорной борьбы в этом матче не получилось. Минчане открыли счет уже на 2-й мин., а к перерыву увеличили преимущество до 2-х шайб. Затем в каждом из периодов хозяева забросили еще по шайбе и одержали победу с сухим счетом — 4:0. «Юность» набрала 85 очков и занимает второе место. На 3 балла больше у лидера солигорского «Шахтера», который накануне также одержал победу над «Металлургом» — 4:1. В других играх пятницы «Локомотив» был сильнее «Динамо-Молодечно» — 2:1, а «Неман» лишь в серии буллитов одолел «Могилев» — 4:3.  

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Центральный поединок очередного тура чемпионата страны по хоккею состоялся в Минске. Встречались соседи по турнирной таблице столичная «Юность» и «Гомель»....
 
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