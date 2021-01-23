Гандболисты сборной Беларуси не попали в четвертьфинал чемпионата мира

Источник материала: ОНТ

Гандболисты сборной Беларуси лишились шансов на попадание в четвертьфинал чемпионата мира. Подопечным Юрия Шевцова пока так и не удалось одержать ни одной победы в основном раунде турнира.

В своём предпоследнем поединке на чемпионате мира сборная Беларуси проиграла египтянам. Встреча завершилась со счетом — 35:26 в пользу хозяев мирового форума. Лучшим бомбардиром матча стал Ахмед Эль-Ахмар. В его активе восемь голов. У белорусов четыре мяча забросил Никита Вайлупов.

Завтра наши гандболисты сыграют против сборной Северной Македонии. Отметим, что правый крайний нашей команды Никита Вайлупов – в списке лучших бомбардиров турнира идёт на 8-м месте, забросив 31 мяч.

Пока право сыграть в четвертьфинале себе не обеспечила ни одна из сборных. Встреча третьей группы между сборными Норвегии и Алжира закончилась победой скандинавов со счетом — 36:23. В четвертой группе словенцы и шведы разошлись миром — 28:28. Теперь у Египта и Швеции по 6 набранных очков. А далее идут Россия и Словения — у них по 5 баллов. В заключительном туре россияне сыграют против шведов — победитель матча попадёт в плей-офф. Сборная Египта завтра сыграет с командой Словении. Балканцам, чтобы выходить в четвертьфинал, нужно побеждать хозяев.

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