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Жители деревни Пушки Лиозненского района проложили лыжную трассу через лес

23.01.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жители деревни Пушки Лиозненского района проложили лыжную трассу через лес

И себе, и людям. Жители деревни Пушки Лиозненского района проложили лыжную трассу не хуже профессиональной. Таким образом, местные активисты хотят приобщить соседей к здоровому образу жизни.


Дистанция, а это почти 2 км, проходит через живописный лес. Осенью сельчане вместе наводили там порядок, а с приходом зимы укатывают лыжню. В прошлом году из-за тёплой погоды лыжный сезон так и не открыли. Зато в этом январе со снегом повезло. Каждый день на трасе не только местные лыжники, но и поклонники этого вида спорта из райцентра. Кататься приезжают семьями и любители, и даже профессионалы.

Если повезёт с погодой, кататься можно будет до апреля. Но не только лыжный спорт доступен жителям района. В Лиозно работает современный физкультурно-оздоровительный комплекс - с тренажерным залом и бассейном. Аналогичные центры в последние годы открыли в Городке, Сенно, Ушачах, Верхнедвинске. Сейчас возводят спортивный комплекс в Глубоком.       

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И себе, и людям. Жители деревни Пушки Лиозненского района проложили лыжную трассу не хуже профессиональной. Таким образом, местные активисты хотят приобщить...
 
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