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В МВД России предупредили об ответственности за провокации на незаконных акциях
Источник материала: ОНТ
В связи с незаконными акциями в МВД России напомнили, что провокации в отношении полицейских и неподчинение их требованиям будут расследоваться. Об этом
Ранее сторонники российского политика Алексея Навального распространили в интернете объявления с призывами выйти 23 января на несанкционированные акции в его поддержку. На данный момент 89% из этих призывов уже удалили,
Фото РИА «Новости» / Алексей Майшев
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В связи с незаконными акциями в МВД России напомнили, что провокации в отношении полицейских и неподчинение их требованиям будут расследоваться. Об...
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