В МВД России предупредили об ответственности за провокации на незаконных акциях

Источник материала: ОНТ

В связи с незаконными акциями в МВД России напомнили, что провокации в отношении полицейских и неподчинение их требованиям будут расследоваться. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее сторонники российского политика Алексея Навального распространили в интернете объявления с призывами выйти 23 января на несанкционированные акции в его поддержку. На данный момент 89% из этих призывов уже удалили, сообщили в Роскомнадзоре.

Фото РИА «Новости» / Алексей Майшев

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