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Штурм Капитолия: более 120 американцам предъявлено обвинение, возбуждены уголовные дела

23.01.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Штурм Капитолия: более 120 американцам предъявлено обвинение, возбуждены уголовные дела

Более 120 американцам уже предъявлено обвинение после штурма Капитолия. Как минимум 25 уголовных дел возбуждено по статье о внутреннем терроризме.


Накануне минюст США уведомил новую администрацию Белого дома, что общенациональный поиск преступников будет продолжен. Не исключено, что это займет время – от нескольких месяцев до года, но никто не избежит ответственности. Участников беспорядков вычисляют, в том числе с помощью приложений для распознавания лиц. Полицейским помогают виртуальные «детективы-любители», которые ищут информацию и фотографии потенциальных участников штурма в социальных сетях и сервисах для знакомств, а затем передают информацию ФБР. 

Некоторые эксперты такую цифровую охоту называют опасным прецедентом – борьба с преступностью не должна переходить в частные руки. 

Напомним, штурм Капитолия произошел 6 января сразу же после выступления Трампа. Несколько тысяч его сторонников прорвали оцепление и ворвались в здание. В результате беспорядков погибли 5 человек, один из них – офицер полиции.

                                                                                                                                                                                 

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Теги: знакомства
 
 
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Более 120 американцам уже предъявлено обвинение после штурма Капитолия. Как минимум 25 уголовных дел возбуждено по статье о внутреннем терроризме. Накануне минюст...
 
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