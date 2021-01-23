Штурм Капитолия: более 120 американцам предъявлено обвинение, возбуждены уголовные дела

Источник материала: ОНТ

Более 120 американцам уже предъявлено обвинение после штурма Капитолия. Как минимум 25 уголовных дел возбуждено по статье о внутреннем терроризме.





Накануне минюст США уведомил новую администрацию Белого дома, что общенациональный поиск преступников будет продолжен. Не исключено, что это займет время – от нескольких месяцев до года, но никто не избежит ответственности. Участников беспорядков вычисляют, в том числе с помощью приложений для распознавания лиц. Полицейским помогают виртуальные «детективы-любители», которые ищут информацию и фотографии потенциальных участников штурма в социальных сетях и сервисах для знакомств, а затем передают информацию ФБР.

Некоторые эксперты такую цифровую охоту называют опасным прецедентом – борьба с преступностью не должна переходить в частные руки.

Напомним, штурм Капитолия произошел 6 января сразу же после выступления Трампа. Несколько тысяч его сторонников прорвали оцепление и ворвались в здание. В результате беспорядков погибли 5 человек, один из них – офицер полиции.

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