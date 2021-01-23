Роскомнадзор: соцсети удалили 89% призывов к детям по поводу участия в незаконных акциях

Источник материала: ОНТ

Социальные сети удалили большую часть призывов к несовершеннолетним к участию в несанкционированных массовых акциях в России. Об этом сообщили представители Роскомнадзора через свой аккаунт в Telegram.

Представители Роскомнадзора также рассказали, в каких соцсетях данные призывы распространялись активнее всего.

Фото pixabay

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