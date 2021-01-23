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Роскомнадзор: соцсети удалили 89% призывов к детям по поводу участия в незаконных акциях
Источник материала: ОНТ
Социальные сети удалили большую часть призывов к несовершеннолетним к участию в несанкционированных массовых акциях в России. Об этом
Представители Роскомнадзора также рассказали, в каких соцсетях данные призывы распространялись активнее всего.
Фото pixabay
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Социальные сети удалили большую часть призывов к несовершеннолетним к участию в несанкционированных массовых акциях в России. Об этом сообщили представители...
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