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Роскомнадзор: соцсети удалили 89% призывов к детям по поводу участия в незаконных акциях

23.01.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роскомнадзор: соцсети удалили 89% призывов к детям по поводу участия в незаконных акциях

Социальные сети удалили большую часть призывов к несовершеннолетним к участию в несанкционированных массовых акциях в России. Об этом сообщили представители Роскомнадзора через свой аккаунт в Telegram.

Представители Роскомнадзора также рассказали, в каких соцсетях данные призывы распространялись активнее всего.

Фото pixabay

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Социальные сети удалили большую часть призывов к несовершеннолетним к участию в несанкционированных массовых акциях в России. Об этом сообщили представители...
 
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