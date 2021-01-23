Источник материала: Хартия'97

Акции в поддержку Навального в России и в мире: яркие фото 23.01.2021, 19:33

На улицы вышли десятки российских городов.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января прошли в десятках городов в России и зарубежом. Только в Москве, по оценке Рейтер, на акцию протеста вышли как минимум 40 тысяч человек. Больше 1600 человек по всей России задержала полиция.

Русская служба Би-би-си собрала фотографии протеста из разных городов.

Москва



Фото: Getty Images



Фото: Getty Images



Фото: Getty Images



Фото: Getty Images



Фото: EPA

Петербург



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Владивосток



Фото: Getty Images



Фото: Reuters

Казань



Фото: Reuters

Новосибирск



Фото: TASS



Фото: TASS



Фото: TASS

Омск



Фото: Reuters

Амстердам



Фото: EPA

Лондон









Стокгольм



Фото: EPA

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