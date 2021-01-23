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Акции в поддержку Навального в России и в мире: яркие фото
Источник материала: Хартия'97
Акции в поддержку Навального в России и в мире: яркие фото
На улицы вышли десятки российских городов.
Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января прошли в десятках городов в России и зарубежом. Только в Москве, по оценке Рейтер, на акцию протеста вышли как минимум 40 тысяч человек. Больше 1600 человек по всей России задержала полиция.
Русская служба
Москва
Петербург
Владивосток
Казань
Новосибирск
Омск
Амстердам
Лондон
Стокгольм
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На улицы вышли десятки российских городов.
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