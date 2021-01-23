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Акции в поддержку Навального в России и в мире: яркие фото

23.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Акции в поддержку Навального в России и в мире: яркие фото

  • 23.01.2021, 19:33
Акции в поддержку Навального в России и в мире: яркие фото

На улицы вышли десятки российских городов.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января прошли в десятках городов в России и зарубежом. Только в Москве, по оценке Рейтер, на акцию протеста вышли как минимум 40 тысяч человек. Больше 1600 человек по всей России задержала полиция.

Русская служба Би-би-си собрала фотографии протеста из разных городов.

Москва


Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: EPA

Петербург


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Владивосток


Фото: Getty Images

Фото: Reuters

Казань


Фото: Reuters

Новосибирск


Фото: TASS

Фото: TASS

Фото: TASS

Омск


Фото: Reuters

Амстердам


Фото: EPA

Лондон



Стокгольм


Фото: EPA
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