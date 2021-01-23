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В Бресте продолжается давление на семью активистов «Европейской Беларуси»

23.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Бресте продолжается давление на семью активистов «Европейской Беларуси»

  • 23.01.2021, 19:26
В Бресте продолжается давление на семью активистов «Европейской Беларуси»

Правозащитник Владимир Величкин прокомментировал ситуацию.

В Бресте продолжается давление на семью активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо и Полину Шарендо-Панасюк. За свои политические убеждения они обвинены по административным и уголовным делам.

Полина уже находится в СИЗО, а ее муж может быть в любой момент направлен на 15-дневный арест, – рассказал «Радыё Рацыя» правозащитник Владимир Величкин:

– Андрей, к большому счастью, пока что на свободе, но в любой момент его могут арестовать. Над ним висит 15-суточный арест, который приговорен судом, но еще не исполнен. У семьи есть двое детей, которые сейчас находятся под опекой как раз Андрея и бабушек. Наши власти делают очень сильные намеки на то, что могут детей забрать.

На Полину Шарендо-Панасюк заведено уголовное дело по статье 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренний дел»). Именно так силовики расценили попытку защитить своего мужа от ареста людьми без опознавательных знаков в конце декабря прошлого года.

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Теги: Брест
 
 
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Правозащитник Владимир Величкин прокомментировал ситуацию.
 
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